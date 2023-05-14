Ташуев оценил игру Конате в матче «Ахмата» с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после победного матча над «Динамо» (3:0) в 27-м туре РПЛ рассказал, что думает об игре форварда команды Мохамеда Конате.

— Конате достойно играет в нападении, но с реализацией большие проблемы. Может быть, ему в завершающей стадии не идти в обводку, а попытаться, когда уже ударная позиция, наносить удар по воротам?

— Мы не тренируем категоричность, мы тренируем выбор решения футболистов на поле. Всех, и Конате тоже. Нельзя закрепощать, пусть принимают логичное решение.

В этом матче футболист отметился голом.