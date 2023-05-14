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Сегодня, 18:51

Ташуев оценил игру Конате в матче «Ахмата» с «Динамо»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после победного матча над «Динамо» (3:0) в 27-м туре РПЛ рассказал, что думает об игре форварда команды Мохамеда Конате.

— Конате достойно играет в нападении, но с реализацией большие проблемы. Может быть, ему в завершающей стадии не идти в обводку, а попытаться, когда уже ударная позиция, наносить удар по воротам?
— Мы не тренируем категоричность, мы тренируем выбор решения футболистов на поле. Всех, и Конате тоже. Нельзя закрепощать, пусть принимают логичное решение.

В этом матче футболист отметился голом.

ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Сергей Ташуев
0
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
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Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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