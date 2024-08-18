Кузьмичев рассказал, почему Антон Миранчук не перешел в ПАОК

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Антон Миранчук не перешел в ПАОК.

— В ПАОК не так давно сватали и Антона Миранчука. Почему переход не состоялся?

— Там не совсем однозначная история. Интерес от ПАОК к Антону был. Но трансфер мог состояться в том случае, если бы греки продали футболиста этого амплуа. Не продали. Поэтому конкретного предложения Миранчуку не поступало. То есть это не Антон отказался от варианта, а просто дело не дошло до офера.

— А почему Миранчук до сих пор без команды? Где он в итоге окажется?

— Думаю, все будет нормально. Нюансы раскрывать сейчас не могу. Предложения у Антона точно есть. Осталось спокойно сесть и выбрать.

— Варианты в России?

— Да, причем из хороших клубов. Но есть и предложения из-за рубежа. Нужно принять оптимальное решение.

— Может, все-таки стоило продлить контракт с «Локомотивом»?

— Я считаю, что «Локомотив» мог быть более гибким в переговорах и где-то пойти навстречу. В какой-то момент шансы договориться были весьма высокими. Но Антон сделал шаг в сторону клуба, а «Локо», к сожалению, нет.

28-летний экс-полузащитник «Локомотива» в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Антон Миранчук выступал за московский клуб с 2013 года.

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