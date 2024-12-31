Дмитрий Черышев: «Год получился регулярным, главное — не пошли вниз»

Главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев подвел итоги 2024 года для российского футбола. Он назвал уходящий год регулярным.

«Год получился регулярным. Не сказать, что он был прогрессивным, что было движение вперед, но по крайней мере, сохранили стабильность, не пошли вниз. Мы пока далеки от Лиги чемпионов, от конкуренции, которую команды создают себе, когда борются за 1-3-е места, чтобы участвовать в еврокубках. Но главное, что несильно упали», — заявил Черышев «РБ Спорт».

Сборная России провела в 2024 году пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0.