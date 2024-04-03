Кутицкий рассказал, что в «Динамо» нет разговоров о чемпионстве в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий заявил, что бело-голубые не будут думать про чемпионство в РПЛ.

«Не будем думать о чемпионстве, нужно выходить и побеждать в каждой игре. Нет разговоров о том, что мы можем стать чемпионами, выходим, стараемся, бьемся, где-то не получается, но отдаемся по максимуму», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

«Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. «Краснодар», идуший вторым, опережает бело-голубых на 1 очко.