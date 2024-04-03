Селюк: «Артига — хороший вариант для «Спартака». Это тренер из системы «Барселоны»
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главный тренер «Родины» Франк Артига мог бы стать хорошим вариантом для «Спартака».
«Артига — в «Спартак»? Почему бы нет? Хороший вариант! Он уже показал, что он из системы «Барселоны». Он не растерялся — «Родина» преобразилась», — приводит слова Селюка Legalbet.
47-летний Артига возглавил «Родину» в октябре прошлого года. До московского клуба он руководил «Барселоной» U19.
После 24 туров первой лиги клуб занимает пятое место, набрав 40 очков.
Источник: Legalbet
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|6.04
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|16:30
|
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|
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|
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Зенит
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Краснодар
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Константин Тюкавин
Динамо
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Константин Тюкавин
Динамо
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|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
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|И
|К
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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