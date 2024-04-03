Селюк: «Артига — хороший вариант для «Спартака». Это тренер из системы «Барселоны»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главный тренер «Родины» Франк Артига мог бы стать хорошим вариантом для «Спартака».

«Артига — в «Спартак»? Почему бы нет? Хороший вариант! Он уже показал, что он из системы «Барселоны». Он не растерялся — «Родина» преобразилась», — приводит слова Селюка Legalbet.

47-летний Артига возглавил «Родину» в октябре прошлого года. До московского клуба он руководил «Барселоной» U19.

После 24 туров первой лиги клуб занимает пятое место, набрав 40 очков.