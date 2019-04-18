20:32 | Футбол — РПЛ

Кутепов успешно прооперирован по поводу грыжи. Второй раз за 8 месяцев

6
Обсудить

Защитник "Спартака" Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний спортсмен приступит к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.

Сообщается, что несколько лет назад Кутепов уже перенес подобную операцию в одной из немецких клиник, однако теперь потребовалось повторное вмешательство.

 

Напомним, что в августе 2018-го защитник перенес операцию по устранению паховой грыжи, из-за которой он пропустил почти два месяца. В январе Кутепов провел три матча на турнире в Катаре, в марте он сыграл в двух встречах РПЛ и был вызван в сборную России, но покинул расположение национальной команды из-за проблем с мышцами паховой области и с тех пор на поле не выходил.

В текущем сезоне Кутепов провел 17 матчей за "Спартак" и отметился одним голевым пасом. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров. 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

"Спартак" еще может стать чемпионом в сезоне-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-04-18-kutepov_perenes_operatsiyu/

6
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ