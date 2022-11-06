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Кутепов о Дзюбе в «Торпедо»: «Думаю, было бы неплохо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в московский клуб.

— Вы общались с Артемом Дзюбой в последнее время?

— Нет, с Дзюбой пока не общался, — сказал Кутепов.

— Пошли слухи, что он может перейти в «Торпедо». Как вы на это смотрите?

— Тут зависит от сторон, как договорятся. Думаю, было бы неплохо.

— Удивлены, что у него не получилось в Турции?

— Пока нет официального подтверждения, мы не можем ничего комментировать по этому поводу. Начнем говорить, а потом окажется, что Дзюба остается.

— Кто нужен «Торпедо» в трансферное окно?

— Не знаю. Вопрос не ко мне, а к руководству. Не могу комментировать такое, это не в моей компетенции. Я делаю свою работу.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкий клуб в августе нынешнего года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах. В последних двух играх форвард не попадал в заявку команды.

Артем Дзюба. Дзюба опозорился в Турции. Артему надо было переходить в «Рубин»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 0
2-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Артем Дзюба
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
ФК Торпедо (Москва)
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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Дмитрий Баринов

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