«Урал» — «Локомотив»: Филипенко вывел хозяев вперед на 90-й минуте
Защитник «Урала» Егор Филипенко вывел свою команду вперед в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:1.
На 90-й минуте футболист забил ударом головой после подачи с углового.
Филипенко забил первый гол за «Урал». 34-летний белорус проводит седьмой матч за команду из Екатеринбурга.
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|
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|
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|
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|
6
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|16
|3
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|4.11
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|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
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|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
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Ассистенты
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|Г
|
|
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Спартак
|13
|
|
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|
|
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Зенит
|11
|П
|
|
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|7
|
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Квинси Промес
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Динамо
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
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|
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