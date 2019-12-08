Кутепов отреагировал на акцию фанатов «Спартака» в матче с «Ростовом»

«Спартак» в Москве проиграл «Ростову» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата России. Защитник красно-белых Илья Кутепов, который пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, после игры подвел итоги матча в эфире «Арена Live!» на официальном Youtube-канале москвичей.

— Сейчас, наверное, сложно подобрать какие-то слова. «Ростов» был просто сильнее, реализовал просто свои моменты, использовал наши ошибки, которые мы допустили, поэтому и выиграл, — сказал Кутепов. — Экспериментальный состав повлиял на итог игры? Нет, думаю, что результат матча от этого не зависит. У нас достаточно квалифицированных игроков в команде. На чемпионате мира мы играли в два центральных защитника. Опыт я тогда получил грандиозный в паре с Сергеем Игнашевичем. Перестроение в два или три защитника (центральных) — ничего такого неудобного в этом нет.

Акция фанатов? Я считаю, что это хороший и положительный момент. Когда болельщики разных клубов сплотились над общей проблемой. Это их идея, которую они реализовали.

Сегодня, конечно, провалили матч. Уходим на паузу с не очень хорошим настроением. У нас будут впереди матчи, есть еще вся весна. Есть время подкорректировать какие-нибудь моменты на сборах. Постараемся исправить ситуацию, чтобы команда выступила как можно лучше в этом сезоне.

Отметим, что многие зрители на 30-й минуте матча покинули и места на центральных трибунах стадиона «Открытие Арена» в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге поддержали и активные болельщики «Ростова».

Болельщики «Спартака» массово уходят со стадиона

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей