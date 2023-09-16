Кутателадзе — о забитом мяче в ворота «Динамо»: «Это один из самых красивых моих голов»

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе прокомментировал свой гол пяткой в ворота «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

— Довольны ли своим дебютом за «Пари НН»?

— Хотелось бы, чтобы команда выиграла, но в целом, получилось нормально, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кутателадзе.

— Вы забили очень красивый мяч. Специально отрабатываете такие удары пяткой или получилась импровизация?

— Больше это импровизация, потому что такие удары отработать можно, но это очень сложно.

— Раньше у вас случались такие красивые мячи или это лучший гол в карьере?

— Это один из самых красивых моих голов.

— В топ-3 ваших лучших голов он входит?

— Не знаю. Надо пересмотреть свои забитые мячи. Наверное, входит.

«Пари НН» подписал Кутателадзе в начале сентября. Контракт 22-летнего нападающего с нижегородской командой рассчитан на три года.

На данный момент «Пари НН» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков за 8 туров. 24 сентября клуб из Нижнего Новгорода встретится с «Оренбургом». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.