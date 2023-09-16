Кутателадзе — о забитом мяче в ворота «Динамо»: «Это один из самых красивых моих голов»
Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе прокомментировал свой гол пяткой в ворота «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).
— Довольны ли своим дебютом за «Пари НН»?
— Хотелось бы, чтобы команда выиграла, но в целом, получилось нормально, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кутателадзе.
— Вы забили очень красивый мяч. Специально отрабатываете такие удары пяткой или получилась импровизация?
— Больше это импровизация, потому что такие удары отработать можно, но это очень сложно.
— Раньше у вас случались такие красивые мячи или это лучший гол в карьере?
— Это один из самых красивых моих голов.
— В топ-3 ваших лучших голов он входит?
— Не знаю. Надо пересмотреть свои забитые мячи. Наверное, входит.
«Пари НН» подписал Кутателадзе в начале сентября. Контракт 22-летнего нападающего с нижегородской командой рассчитан на три года.
На данный момент «Пари НН» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков за 8 туров. 24 сентября клуб из Нижнего Новгорода встретится с «Оренбургом». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
7
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1