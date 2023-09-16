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Сегодня, 17:53

«Спартак» — «Сочи»: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч 8-го тура РПЛ.

«Спартак»: Селихов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Денисов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Медведев, Марсело, Агбалака, Кравцов, Батырев, Мигел Силвейра, Игнатьев, Крамарич.

Матч пройдет сегодня, 16 сентября, на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19.00 мск.

Тео Бонгонда и&nbsp;Мартин Крамарич. «Спартак» — «Cочи»: онлайн-трансляция матча

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
21
17
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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