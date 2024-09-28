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Сегодня, 11:48

Куснирович считает, что «Зенит» показывает самый модный футбол в РПЛ

Алина Савинова
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Председатель наблюдательного совета группы Bosco и болельщик «Динамо» Михаил Куснирович рассказал, какая команда в РПЛ, по его мнению, показывает самый модный футбол.

«Вынужден признать, что «Зенит» довольно актуален. Как «Динамо» соответствовать? Нужно поставить цель и понять, что чемпионство — не для кого-то, а для нас. И состав «Динамо», и условия позволяют. Надо настроить ребят, что они — победители. Подходя к штрафной, нужно оставлять рытвины на поле и вгрызаться в результат зубами. И бить. Не перекладывать ответственность на ближнего», — приводит «РБ Спорт» слова Куснировича.

«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» набрало 17 баллов и располагается на четвертой позиции.

Источник: РБ Спорт
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ростов – Акрон
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
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Манфред Угальде

Спартак

 6
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Локомотив

 5
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Бителло

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Динамо

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