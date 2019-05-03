Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 27-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что считает соперника опытной командой, которая играет достаточнр уверенно.

– "Оренбург" опытная команда и в обороне, и в атаке, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". – Этому лишнее подтверждение матчи с лидерами, где "Оренбург" играет очень уверенно.

– "Оренбург" можно назвать главным открытием РПЛ в этом сезоне?

– Для кого-то да, для меня – нет. Я ребятам еще в осенней части чемпионата говорил, что эта команда будет находиться высоко в турнирной таблице. Мы играли с ними на сборах, и они были достаточно уверенными.

– В матче против "Спартака" "Рубину" удалось отыграться в концовке. Это подбодрило команду?

– Нет. Особой такой расстерянности не было. Радует, что ребята играют до конца. В целом мы настроены на игру.

– "Рубин" забивает не так много, да еще и у Бухарова травма. Насколько это критично?

– Проблемы есть. Не критично, но проблемы есть.

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