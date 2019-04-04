Курбан Бердыев: У "Арсенала" есть индивидуально очень сильные игроки"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 22-го тура РПЛ против "Арсенала".

– Готовимся в обычном режиме, – говорит Бердыев. – После "Енисея" сделали определенные выводы. "Арсенал" сейчас в хорошем состоянии. Есть индивидуально очень сильные игроки. Готовимся к тяжелому матчу.

– Кто не сыграет кроме Граната?

– Уремович пропустит игру из-за перебора желтых. Ищем игрока, который закроет эту позицию. Думаю, что ближе к игре найдем.

– Команда все еще мало забивает. Работа ведется?

– Да. Думаю, что ситуация стабилизируется. Потому что то, что мы наигрываем, в тренировках уже получается. (Артур Еникеев)

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