Курбан Бердыев: "Подберезкин, Бухаров и Полоз должны заметнее влиять на игру"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после нулевой ничьей в Казани с тульским "Арсеналом" заявил, что доволен качеством игры, но не результатом.



– Два разных тайма, – говорит Бердыев. – В первом молодежь не была уверена. Есть удовлетворение от игры, но не от результата.



– Как оцените игру Сагитова?



– Отыграл неплохо, особенно второй тайм. Реализация оставляет желать лучшего.



– Подберезкин, Бухаров, Полоз – вы довольны этой тройкой, которая вышла со скамейки?



– Фрагментарно. Вроде бы да – усилили, но эта тройка, которая должна намного заметнее усиливать игру. (Артур Еникеев)