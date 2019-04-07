18:49 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Подберезкин, Бухаров и Полоз должны заметнее влиять на игру"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после нулевой ничьей в Казани с тульским "Арсеналом" заявил, что доволен качеством игры, но не результатом.
 

– Два разных тайма, – говорит Бердыев. – В первом молодежь не была уверена. Есть удовлетворение от игры, но не от результата.

– Как оцените игру Сагитова?

– Отыграл неплохо, особенно второй тайм. Реализация оставляет желать лучшего.

– Подберезкин, Бухаров, Полоз – вы довольны этой тройкой, которая вышла со скамейки?

– Фрагментарно. Вроде бы да – усилили, но эта тройка, которая должна намного заметнее усиливать игру. (Артур Еникеев)

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