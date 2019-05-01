Главный тренер казанцев Курбан Бердыев рассказал, что ближайший соперник очень напоминает ему "Ростов".

– Вряд ли против "Оренбурга" у "Рубина" будет столько моментов, как со "Спартаком"?

– Да, будет более закрытая игра. Соперник квалифицировано играет в обороне. Мне эта команда нравится. В какой-то степени они напоминают "Ростов", где каждый игрок цепляется за каждый мяч. Для них нет авторитетов. Мне очень нравится эта команда и тренер.

– Сейчас у "Рубина" каждый момент на вес золота. Вы довольны игрой форвардов Сагитова, Полоза?

– Полоз оживает, так будем говорить. Сагитов – на нем сказывалось психологическое давление. также, как и на Степанова. Но дали ему передохнуть и во втором тайме со "Спартакаом" он вышел хорошо. (Артур Еникеев).