Кульчий будет руководить «Динамо» в матче с ЦСКА

Как и предполагал «СЭ», в воскресенье руководить «Динамо» в гостевом матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА будет Александр Кульчий.

Новый главный тренер бело-голубых Сандро Шварц еще не прибыл в Россию, так как на оформление документов из-за пандемии ковид нужно больше времени. (Константин Алексеев)

Кульчий принял «Динамо» после отставки Кирилла Новикова. В 10-м туре бело-голубые под руководством Кульчия обыграли «Краснодар» (2:0).

«Динамо» объявило о назначении 41-летнего Шварца в среду.