Кульчий будет руководить «Динамо» в матче с ЦСКА
Как и предполагал «СЭ», в воскресенье руководить «Динамо» в гостевом матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА будет Александр Кульчий.
Новый главный тренер бело-голубых Сандро Шварц еще не прибыл в Россию, так как на оформление документов из-за пандемии ковид нужно больше времени. (Константин Алексеев)
Кульчий принял «Динамо» после отставки Кирилла Новикова. В 10-м туре бело-голубые под руководством Кульчия обыграли «Краснодар» (2:0).
«Динамо» объявило о назначении 41-летнего Шварца в среду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.