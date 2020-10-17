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Кульчий будет руководить «Динамо» в матче с ЦСКА

12:55
4 октября. Москва. «Динамо» — «Краснодар» — 2:0. Александр Кульчий (справа) и Дмитрий Скопинцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 октября. Москва. «Динамо» — «Краснодар» — 2:0. Александр Кульчий (справа) и Дмитрий Скопинцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как и предполагал «СЭ», в воскресенье руководить «Динамо» в гостевом матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА будет Александр Кульчий.

Новый главный тренер бело-голубых Сандро Шварц еще не прибыл в Россию, так как на оформление документов из-за пандемии ковид нужно больше времени. (Константин Алексеев)

Кульчий принял «Динамо» после отставки Кирилла Новикова. В 10-м туре бело-голубые под руководством Кульчия обыграли «Краснодар» (2:0).

«Динамо» объявило о назначении 41-летнего Шварца в среду.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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