Кульчий может вывести «Динамо» на матч с ЦСКА

По данным «СЭ», довольно высока вероятность, что в матче следующего тура против ЦСКА (18 октября) «Динамо» не будет руководить новый главный тренер Сандро Шварц. С 41-летним немецким специалистом сейчас улаживаются последние детали контракта, о подписании должно быть объявлено в ближайшие пару дней. Однако после этого надо еще получить разрешение на работу, а также рабочую визу.

Эти процедуры в эпоху коронавируса требуют больше времени, чем обычно, так что до воскресенья Шварц вполне может не успеть прибыть в российскую столицу. В этом случае командой, скорее всего, вновь будет руководить нынешний и.о. главного тренера Александр Кульчий. (Константин Алексеев)

Кульчий принял «Динамо» 29 сентября после оставки Кирилла Новикова. 4 октября бело-голубые под руководством Кульчия обыграли «Краснодар» (2:0).