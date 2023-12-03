Кукуляк отказался отвечать на вопрос, почему не удалил Беришу

Главный арбитр встречи 17-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (2:1) Евгений Кукуляк отказался отвечать на вопрос «СЭ» о том, почему не удалил нападающего Бернарду Беришу в эпизоде с потасовкой с Гильермо Абаскалем.

«Ребят, вы не слышите, что ли?», — сказал Кукуляк «СЭ».

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, едва не сбив испанца. Когда косовар поднялся на ноги, тренер красно-белых толкнул его. Бериша получил желтую карточку, а Абаскаль — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю за его действия грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.