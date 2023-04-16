Кухарчук о назначении Талалаева в «Химки»: «В русском футболе меня ничего не удивляет!»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение экс-тренера команды Андрея Талалаева в «Химки».

— Как в команде восприняли назначение Талалаева в «Химки»?

— Могу только поздравить Андрея Викторовича с новым вызовом. Будет борьба! Самая главная игра в сезоне — следующая с «Химками»! Мы будем биться до последнего и бороться за три очка.

— Удивило, что Талалаев так быстро нашел новый клуб?

— В русском футболе меня ничего не удивляет! Особенно, что происходит в «Химках».

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года по март 2023 года. 11 апреля тренер подписал пятилетний контракт с «Химками».