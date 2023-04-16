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Кухарчук о назначении Талалаева в «Химки»: «В русском футболе меня ничего не удивляет!»

Кухарчук прокомментировал назначение Талалаева в «Химки»
Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Илья Кухарчук и Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение экс-тренера команды Андрея Талалаева в «Химки».

— Как в команде восприняли назначение Талалаева в «Химки»?

— Могу только поздравить Андрея Викторовича с новым вызовом. Будет борьба! Самая главная игра в сезоне — следующая с «Химками»! Мы будем биться до последнего и бороться за три очка.

— Удивило, что Талалаев так быстро нашел новый клуб?

— В русском футболе меня ничего не удивляет! Особенно, что происходит в «Химках».

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года по март 2023 года. 11 апреля тренер подписал пятилетний контракт с «Химками».

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;. «Крылья Советов» — «Химки»: за что удален Талалаев? Почему ему разрешили выйти на поле?

Андрей Талалаев
Илья Кухарчук
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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Кухарчук объяснил, за что был удален главный тренер «Торпедо»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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И К Ж
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Максим Ненахов

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