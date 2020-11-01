Кто основной вратарь сборной? Шунин потащил пенальти на 99-й минуте!
21:38
Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин сохранил команде три очка в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова».
На девятой добавленной минуте в ворота бело-голубых был назначен пенальти. Его взялся исполнять Герман Онугха, который уже реализовал один 11-метровый удар в матче. Однако вторая его попытка окончилась неудачей — Шунин отразил удар.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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