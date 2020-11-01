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Кто основной вратарь сборной? Шунин потащил пенальти на 99-й минуте!

21:38
Саранск. 1 ноября 2020. &quot;Тамбов&quot; - &quot;Динамо&quot; - 1:2. Антон Шунин отражает пенальти Германа Онугхи.
Саранск. 1 ноября 2020. &quot;Тамбов&quot; - &quot;Динамо&quot; - 1:2. Антон Шунин отражает пенальти Германа Онугхи.
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Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин сохранил команде три очка в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова».

На девятой добавленной минуте в ворота бело-голубых был назначен пенальти. Его взялся исполнять Герман Онугха, который уже реализовал один 11-метровый удар в матче. Однако вторая его попытка окончилась неудачей — Шунин отразил удар.

Тамбов — Динамо

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