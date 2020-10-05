РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кто лучше: Комличенко или Кураньи? Для Бувача ответ очевиден

20:42
Николай Комличенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Комличенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил: он считает, что нападающий клуба Николай Комличенко превосходит по уровню игры экс-форварда бело-голубых и сборной Германии Кевина Кураньи. Правда, по очень простой причине — потому что он действующий футболист команды.

«Вопрос не стоит! Понятно, что Комличенко лучше Кураньи. Он действующий игрок «Динамо», поэтому для меня он точно лучше остальных. Другого ответа быть не может!» — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=etuYTmNkAq8&feature=youtu.be

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир