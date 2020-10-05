Кто лучше: Комличенко или Кураньи? Для Бувача ответ очевиден

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил: он считает, что нападающий клуба Николай Комличенко превосходит по уровню игры экс-форварда бело-голубых и сборной Германии Кевина Кураньи. Правда, по очень простой причине — потому что он действующий футболист команды.

«Вопрос не стоит! Понятно, что Комличенко лучше Кураньи. Он действующий игрок «Динамо», поэтому для меня он точно лучше остальных. Другого ответа быть не может!» — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.