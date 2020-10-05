Кто лучше: Комличенко или Кураньи? Для Бувача ответ очевиден
20:42
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил: он считает, что нападающий клуба Николай Комличенко превосходит по уровню игры экс-форварда бело-голубых и сборной Германии Кевина Кураньи. Правда, по очень простой причине — потому что он действующий футболист команды.
«Вопрос не стоит! Понятно, что Комличенко лучше Кураньи. Он действующий игрок «Динамо», поэтому для меня он точно лучше остальных. Другого ответа быть не может!» — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=etuYTmNkAq8&feature=youtu.be
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...