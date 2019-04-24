Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил девятый гол в ворота "Динамо" (2:0) в чемпионатах России.

Бело-голубые являются вторым любимым клиентом форварда после "Краснодара", который он огорчил 10 раз. Чаще капитана сборной России во встречах с "Динамо" отличались Александр Кержаков (14 раз), Дмитрий Лоськов (12) и Дмитрий Кириченко (11). (Кирилл Бурдаков)

Клубы, которым Артем Дзюба забил больше пяти голов в чемпионате