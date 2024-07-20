«Крылья Советов» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей

«Зенит» удвоил преимущество в счете в матче против «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ — 2:0.

На 18-й минуте за сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».