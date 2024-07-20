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«Крылья Советов» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» удвоил преимущество в счете в матче против «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ — 2:0.

На 18-й минуте за сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
2
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
5
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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