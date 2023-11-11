Голы Шитова и Писарского помогли «Крыльям Советов» обыграть «Урал»

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 15-го тура РПЛ — 3:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. Он реализовал пенальти на 14-й минуте. Защитник самарцев Фернандо Костанца мог удвоить преимущество, однако вратарь «Урала» Илья Помазун отбил пенальти на 20-й минуте. На 46-й минуте защитник Силвие Бегич сравнял счет. На 66-й минуте форвард Владислав Шитов снова вывел хозяев вперед. На 90+3-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Газинский получил красную карточку. Этот матч стал для него первым за 7 месяцев. На 90+7-й минуте забил Владимир Писарский.

После этого матча «Крылья Советов» занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Урал» — 12-й (16 очков).