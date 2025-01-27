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Сегодня, 14:52

Первак считает, что Помазун может стать достойным вторым номером в «Спартаке»

Камила Абдурахманова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал о возможном переходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в команду красно-белых.

«Помазун очень хороший вратарь, давно уже себя зарекомендовал. Он многие годы числится в ЦСКА, но играл за «Урал». Илья — отличный вратарь! Уверен, он может стать достойным вторым номером в «Спартаке». В случае травмы или замены Максименко Помазун в «Спартаке» равноценно его заменит», — сказал Первак Metaratings.ru.

В текущем сезоне Илья Помазун не провел ни одной игры за ЦСКА. В общей сложности в РПЛ он сыграл 105 матчей, пропустив 144 мяча и 26 раз оставив ворота «сухими». Помазун заключил с красно-синими контракт, который действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,2 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Первак
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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