РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Крылья Советов» — «Спартак»: видео голов

21:05
Теги:

«Крылья Советов» дома принимает «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России. Форвард самарцев Александр Соболев открыл счет на 42-й минуте встречи после передачи от партнера Максима Канунникова. Спустя 12 минут, после активных действий на правом фланге хавбека Гуса Тила, нападающий красно-белых Джордан Ларссон в борьбе с защитником «Крыльев Советов» протолкнул мяч в сетку ворот соперника. На второй компенсированной минуте игры Тил подошел к штрафной и пробил в угол ворот вратаря самарцев Сергея Рыжикова.

42-я минута: гол Соболева

54-я минута: гол Ларссона

90+2-я минута: гол Тила

Крылья Советов — Спартак

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица

Опрос

проголосовало: 16613
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир