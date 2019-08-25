«Крылья Советов» — «Спартак»: видео голов
«Крылья Советов» дома принимает «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России. Форвард самарцев Александр Соболев открыл счет на 42-й минуте встречи после передачи от партнера Максима Канунникова. Спустя 12 минут, после активных действий на правом фланге хавбека Гуса Тила, нападающий красно-белых Джордан Ларссон в борьбе с защитником «Крыльев Советов» протолкнул мяч в сетку ворот соперника. На второй компенсированной минуте игры Тил подошел к штрафной и пробил в угол ворот вратаря самарцев Сергея Рыжикова.
42-я минута: гол Соболева
? Шестой мяч Александра Соболева в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
? #КрыльяСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/ojab3PVSJR
54-я минута: гол Ларссона
? Дебютный мяч Джордана Ларссона за «Спартак».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
? #КрыльяСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/Us9yI6v8tQ
90+2-я минута: гол Тила
? Гус Тиль приносит красно-белым гостевую победу над «Крыльями» в компенсированное время. #МАТЧПРЕМЬЕР #КрыльяСпартакhttps://t.co/VH1jXx0o24— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
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