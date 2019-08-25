«Крылья Советов» дома принимает «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России. Форвард самарцев Александр Соболев открыл счет на 42-й минуте встречи после передачи от партнера Максима Канунникова. Спустя 12 минут, после активных действий на правом фланге хавбека Гуса Тила, нападающий красно-белых Джордан Ларссон в борьбе с защитником «Крыльев Советов» протолкнул мяч в сетку ворот соперника. На второй компенсированной минуте игры Тил подошел к штрафной и пробил в угол ворот вратаря самарцев Сергея Рыжикова.

42-я минута: гол Соболева

54-я минута: гол Ларссона

90+2-я минута: гол Тила

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