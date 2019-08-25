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«Крылья Советов» — «Спартак»: Самедов и космонавт Кононенко символически разыграли мяч

19:05
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«Крылья Советов» принимают дома «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России. Бывший футболист красно-белых и самарской команды Александр Самедов вместе с героем РФ, космонавтом Олегом Кононенко символически разыграли мяч перед стартовым свистком.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Крылья Советов — Спартак

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