«Крылья Советов» — «Спартак»: Самедов и космонавт Кононенко символически разыграли мяч
19:05
«Крылья Советов» принимают дома «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России. Бывший футболист красно-белых и самарской команды Александр Самедов вместе с героем РФ, космонавтом Олегом Кононенко символически разыграли мяч перед стартовым свистком.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».
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