«Крылья Советов» — «Спартак»: ничья после первого тайма, красно-белые играют вдесятером

«Крылья Советов» и «Спартак» не сумели открыть счет в первом тайме матча 10-го тура РПЛ — 0:0.

«Спартак» провел около половины тайма в меньшинстве — на 24-й минуте красную карточку получил голкипер красно-белых Александр Максименко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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