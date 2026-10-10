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Корнеев о Воробьеве: «Пока он не попадает в быстрый футбол «Краснодара»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьева.

— Леонид Слуцкий сказал про Воробьева следующее: «Он не попадает в игру «Краснодара» — ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод. Есть большие сомнения, что он адаптируется».

— Здесь я согласен со Слуцким. Пока создается впечатление, что футбол «Краснодара» для Воробьева слишком быстрый. Он в него не вписывается. Но у него есть хорошие качества, и он должен сам покопаться в своих настройках. Имею в виду скорость принятия решений. Давайте за ним еще понаблюдаем. Глобальные выводы делать рановато.

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Воробьев перешел в «Краснодар» из «Локомотива» летом 2026 года. В сезоне-2026/27 28-летний форвард принял участие в 9 матчах РПЛ и отдал 2 результативные передачи.

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Дмитрий Воробьев (футбол)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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