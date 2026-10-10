Корнеев о Воробьеве: «Пока он не попадает в быстрый футбол «Краснодара»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьева.

— Леонид Слуцкий сказал про Воробьева следующее: «Он не попадает в игру «Краснодара» — ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод. Есть большие сомнения, что он адаптируется».

— Здесь я согласен со Слуцким. Пока создается впечатление, что футбол «Краснодара» для Воробьева слишком быстрый. Он в него не вписывается. Но у него есть хорошие качества, и он должен сам покопаться в своих настройках. Имею в виду скорость принятия решений. Давайте за ним еще понаблюдаем. Глобальные выводы делать рановато.

Воробьев перешел в «Краснодар» из «Локомотива» летом 2026 года. В сезоне-2026/27 28-летний форвард принял участие в 9 матчах РПЛ и отдал 2 результативные передачи.

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