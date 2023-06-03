ЦСКА — «Ростов»: Чалов оформил дубль и сделал счет 4:0

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 33-й минуте матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» — 4:0.

Бахтиер Зайнутдинов достал мяч у лицевой и навесил в штрафную, а Чалов подстроился и головой переправил мяч в ворота.

Для Федора это второй гол в игре.