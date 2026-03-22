«Крылья Советов» — «Рубин»: ничья после первого тайма

«Крылья Советов» и «Рубин» не сумели открыть счет в первом тайме матча 22-го тура РПЛ — 0:0.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:30. Самара Арена (Самара)

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