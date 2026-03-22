«Крылья Советов» — «Рубин»: ничья после первого тайма
«Крылья Советов» и «Рубин» не сумели открыть счет в первом тайме матча 22-го тура РПЛ — 0:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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