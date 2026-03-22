«Динамо» — «Зенит»: Глушенков забил третий мяч гостей
«Зенит» забил третий гол в выездном матче с московским «Динамо» в 22-м туре РПЛ — 3:1.
После передачи Александра Соболева отличился Максим Глушенков.
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