"Крылья Советов" разгромили "Спартак" из Юрмалы в контрольном матче

"Крылья Советов" обыграли "Спартак" из Юрмалы в товарищеском матче - 5:2. В составе победителей дубль оформил Денис Ткачук, еще по разу отличились Антон Зиньковский, Сергей Корниленко и Ваня Вучичевич.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в чемпионате России 17 очков в 16 играх.

Товарищеские матчи



"Крылья Советов" - "Спартак Ю" - 5:2 (1:2)



Голы: Ткачук, 27 (1:0). , 34 (1:1). , 44 (1:2). Зиньковский, 57 (2:2). Ткачук, 63 (3:2). Корниленко, 75 (4:2). Вучичевич, 85 (5:2).



"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Полуяхтов (Киселев, 46), Карпов, Тигиев (Тихонов, 76), Зотов, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Корниленко (Вучичевич, 76), Яковлев.



12 февраля. Белек. Стадион "Gloria Sports Arena".

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