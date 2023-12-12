«Ростов» объявил о расторжении контракта с Ионовым

Полузащитник Алексей Ионов и «Ростов» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение было рассчитано до июня 2025 года.

Хавбек выступал за команду с 2017 по 2020 годы и с лета 2023 года. В чемпионате России-2023/24 футболист провел 14 матчей и результативными действиями не отметился.

Всего за ростовскую команду 34-летний Ионов сыграл 104 матча в РПЛ и забил 18 голов.