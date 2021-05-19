Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переезде клуба из Черкизово в «Лужники».

«Мы наблюдаем непростую картину в Москве. Иногда у меня возникает ощущение, что людям совершенно наплевать на развитие спорта. Я искренне надеюсь, что руководство РЖД — здравомыслящие люди. Это великий стадион, намоленное место для всего российского футбола. Его нельзя сносить. Верю, что здравый смысл возобладает. Традиции и в «Локомотиве», и в РЖД очень сильны. Мне кажется, что это больше разговоры», — сказал Губерниев «СЭ».

Во вторник, 18 мая, в Сети опубликовали обращение руководства РЖД в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».

(Владимир Пушкарев)