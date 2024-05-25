«Крылья Советов» и «Пари НН» поделили очки, нижегородцы сыграют в стыковых матчах

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Пари НН» в матче 30-го тура РПЛ — 1:1.

У самарцев гол на 58-й минуте забил Бенхамин Гарре. У нижегородцев на 77-й минуте отметился Зе Турбо.

«Крылья Советов» набрали 41 очко и заняли 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 30 очками — на 13-й строчке. Нижегородцы сыграют в стыковых матчах с тульским «Арсеналом». Первый матч состоится 29 мая.