"Крылья Советов" оштрафованы на 10 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал "Крылья Советов" штрафом за поведение болельщиков во время ответного стыкового матча за право участвовать в РПЛ против "Нижнего Новгорода" (0:1).

- Болельщики "Крыльев" по ходу матча бросали на поле посторонние предметы, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, - сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. (Иван Торопцев)

"Крылья Советов" победили "Нижний Новгород" по сумме двух игр (3:1, 0:1) и остались в премьер-лиге на следующий сезон.