«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом». Матч прошел в сильном тумане

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ — 1:1. Встреча в Самаре прошла в сильном тумане.

На 24-й минуте в составе хозяев отличился Бенхамин Гарре. На 66-й счет сравнял Матиас Перес.

Самарцы набрали 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Оренбуржцы — 14-е (12 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Ростов».