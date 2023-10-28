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Сегодня, 18:26

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом». Матч прошел в сильном тумане

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ
Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» — «Оренбург».
Фото ФК «Оренбург»

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ — 1:1. Встреча в Самаре прошла в сильном тумане.

На 24-й минуте в составе хозяев отличился Бенхамин Гарре. На 66-й счет сравнял Матиас Перес.

Самарцы набрали 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Оренбуржцы — 14-е (12 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Оренбург

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
3
23
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«Крылья Советов» — «Оренбург»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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