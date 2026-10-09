В «Спартаке» сообщили о задержке рейса в Самару

Пресс-служба «Спартака» подтвердила задержку вылета команды на матч 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Игра должна пройти в Самаре в субботу, 10 октября, и начаться в 17.30 по московскому времени.

«Действительно, рейс в Самару задержан уже на 1,5 часа. Ждем разрешения на взлет», — сообщает пресс-служба красно-белых.

По итогам девяти туров РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на девятой строчке.

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