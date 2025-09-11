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11 сентября 2025, 19:30

«Крылья Советов» объявили о переходе Солдатенкова в «Сочи»

Алина Савинова

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков продолжит карьеру в «Сочи», сообщила пресс-служба самарского клуба.

«Сочи» заявил, что контракт с игроком подписан сроком на три года.

Солдатенков выступал за «Крылья Советов» с 2020 года. Он провел 162 матча во всех турнирах, забив 5 мячей и сделав 6 результативных передач. В этом сезоне 28-летний футболист принял участие в 8 играх за самарскую команду и отметился 1 голевой передачей.

Вместе с «Крыльями» Солдатенков становился финалистом Кубка России и победителем ФНЛ в сезоне-2020/21.

В начале сентября «Сочи» возглавил бывший главный тренер самарской команды Игорь Осинькин. После 7 туров РПЛ сочинцы с 1 очком занимают последнее место в турнирной таблице.

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Источник: https://t.me/fckssamara_official/30340
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