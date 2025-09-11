Агент Абубакара назвал слухами возможный переход форварда в ЦСКА

Пини Захави, агент нападающего сборной Камеруна Венсана Абубакара, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

Ранее портал Евро-Футбол.ру сообщал, что ЦСКА — один из претендентов на игрока.

«Абубакар в ЦСКА? Это лишь слухи», — сказал Захави «СЭ».

В настоящий момент 33-летний нападающий сборной Камеруна находится в статусе свободного агента.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.