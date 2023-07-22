Тарханов: «Тренерский стиль Лички в игре «Динамо» пока не совсем виден»
Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался об игре «Динамо» под руководством Марцела Лички.
«Тренерский стиль Лички пока не совсем виден. Команда пытается играть и контролировать мяч, но пока получается не все. Особенно в атаке. Моментов у «Динамо» было мало», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.
Чешский специалист Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне этого года. В первом туре нового сезона РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».
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|+/-
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|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1
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