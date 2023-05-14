Андрей Мостовой: «Когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, наверное»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, когда, по его мнению, на эмблеме питерской команды появится третья звезда.

«Когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, наверное. Очень надеюсь на это», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После досрочного чемпионства в сезоне-2022/23 «Зенит» получил право нанести на эмблему вторую золотую звезду.

Ранее питерский клуб выигрывал золотые медали 10 раз в истории, включая чемпионат СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.