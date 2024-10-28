«Крылья Советов» — «Краснодар»: видео голов матча 13-го тура РПЛ

«Краснодар» ведет в счете в гостевом матче с «Крыльями Советов» в 13-м туре РПЛ — 2:0.

42-я минута. Кордоба — 0:1

49-я минута. Диего Коста — 0:2