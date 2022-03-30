Агент Моро подтвердил, что его футболист «Динамо» вернулся в Россию

Агент Никки Вуксан, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Николы Моро, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возвращении игрока в Москву.

«Да, конечно! Никола вернулся в Россию», — сказал Вуксан «СЭ».

Ранее Моро был вызван в сборную Хорватии на мартовские матчи. Он отыграл первый тайм в товарищеской игре с Болгарией (2:1).

В текузем сезоне 24-летний хорват провел 22 матча в чемпионате России, забил один гол и отдал одну результативную передачу.