Языджи вернется в расположение ЦСКА 31 марта

Полузащитник ЦСКА и сборной Турции Юсуф Языджи вернется из расположения национальной команды в клуб 31 марта. Об этом сообщил агент игрока Адем Чебечи.

«Юсуф вернется в расположение ЦСКА завтра. Надеюсь, он сможет сыграть 3 апреля», — цитирует ТАСС Чебечи.

Языджи 29 марта пропустил товарищеский матч между сборными Турции и Италии (2:3). За два дня до игры пресс-служба Федерации футбола Турции сообщила о том, что полузащитник пропустил воскресное занятие из-за травмы.

Языджи арендован ЦСКА у французского «Лилля» до конца сезона-2021/22. В составе армейского клуба полузащитник провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Языджи был признан лучшим игроком февраля и марта в РПЛ. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице.