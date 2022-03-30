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Языджи вернется в расположение ЦСКА 31 марта

Роман Шишов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА и сборной Турции Юсуф Языджи вернется из расположения национальной команды в клуб 31 марта. Об этом сообщил агент игрока Адем Чебечи.

«Юсуф вернется в расположение ЦСКА завтра. Надеюсь, он сможет сыграть 3 апреля», — цитирует ТАСС Чебечи.

Языджи 29 марта пропустил товарищеский матч между сборными Турции и Италии (2:3). За два дня до игры пресс-служба Федерации футбола Турции сообщила о том, что полузащитник пропустил воскресное занятие из-за травмы.

Языджи арендован ЦСКА у французского «Лилля» до конца сезона-2021/22. В составе армейского клуба полузащитник провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Языджи был признан лучшим игроком февраля и марта в РПЛ. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: https://tass.ru/sport/14228071
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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