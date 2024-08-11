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«Крылья Советов» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Крылья Советов» — «Факел» состоится в воскресенье, 11 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» и «Факел» сыграют в 4-м туре Российской премьер-лиги сезона-2024/25 в воскресенье, 11 августа. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 30 минут до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

Оба соперника находятся перед туром в зоне прямого вылета. «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу РПЛ. Самарцы проиграли все три матча в чемпионате — с «Зенитом» (0:4), «Ростовом» (1:3) и «Спартаком» (0:3).

У «Факела» одна ничья с «Краснодаром» (0:0) и два поражения — от московского «Динамо» (1:3) и «Акрона» (0:2).

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
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Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
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Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
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Краснодар – ЦСКА
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