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Сегодня, 07:35

Дивеев повторил рекорд Игнашевича за ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отметился голом в матче против «Краснодара» (1:2) в четвертом туре РПЛ.

Забитый мяч стал для 24-летнего футболиста уже четвертым в этом розыгрыше РПЛ.

Дивеев за четыре тура повторил клубный рекорд ЦСКА среди центральных защитников по голам за один сезон в XXI веке, сообщает Opta Sports. Ранее 4 мяча за сезон (без учета пенальти) забивал только Сергей Игнашевич.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА с 7 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Дивеев
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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3
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 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
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 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
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