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Мостовой: «Как я и предполагал, «Зенит» победил, но игра с «Динамо» была ничейная»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Зенита» над «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«Я еще до матча говорил, что «Зенит» победит. Так что лично для меня неожиданности нет. «Зенит» играл дома и явно был фаворитом, но вот, как мне кажется, все же матч получился ничейным. Обычно у «Зенита» за матч около семи-восьми голевых моментов, а сегодня такого не было. А если бы Нгамале забил в конце игры, то команды поделили бы очки. Впрочем, по пенальти я бы не сказал, что это стопроцентный одиннадцатиметровый, но так решил арбитр», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 12 очками. «Динамо» идет на второй строчке с 9 очками.

Источник: РБ Спорт
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